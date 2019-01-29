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13:50

Смольный берет курс на интеграцию с Ленобластью

Петербургские чиновники могут воспользоваться изменениями в бюджетный кодекс, которые позволят финансировать соседние регионы. В ходе заседания правительства города врио губернатора Александр Беглов обратил особое внимание на Ленобласть. 

«Многие населенные пункты у нас находятся на границе. Надо усилить работу с Ленобластью. Там очень много проблем», - сказала депутат Законодательного собрания Елена Киселева на заседании правительства 29 января. 

Врио губернатора также не обошел вниманием данный вопрос. Обратившись к коллегам, градоначальник сообщил, что «необходимо оказывать всякую помощь соседним регионам». Беглов выделил Ленинградскую, Псковскую области и Карелию. 

Учитывая изменения бюджетного кодекса, одобренные в первом чтении Госдумой, Смольный, при приняти закона, сможет выделять из городского бюджета деньги на инфраструктуру и проекты в других субъектах Федерации. В этом году, вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщал, что необходимы новые инвестиции, а для этого надо кооперироваться с Ленобластью. 

Напомним, остро стояла дискуссия об объединении города и области в период укрупнения регионов, когда с 2003 по 2008 годы были ликвидированы шесть автономных округов. Шли разговоры о присоединении Ленобласти и в период губернаторства Георгия Полтавченко



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14:05    
В первую очередь, пойдут курсом создания "Нового Петербурга", на подобии Новой Москвы. Нам предстоит ожидать появления таких агломераций, как Мурино и Кудрово в составе Санкт-Петербурга. На этом ограничатся.

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