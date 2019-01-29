Оксана Пушкина предложила ввести в школах уроки раннего материнства

Зампред комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат Оксана Пушкина полагает, что в российских школах следовало бы ввести уроки на тему раннего материнства, передает агентство городских новостей "Москва".

В качестве примера она привела опыт, полученный ею в США, где на протяжении многих лет обозначенная тема не является табуированной, а широко освещается не только в СМИ и медиа, но также в начальных образовательных учреждениях есть уроки на тему сексуального воспитания детей.

"Чтобы побороть стигму в отношении мам-тинейджеров, необходимо признать это явление в России и заняться просвещением через специальные уроки в школах и СМИ, в том числе. Для того, чтобы в будущем избежать огромного числа матерей-одиночек и брошенных детей, обществу пора признать это явление как факт. Права матери, независимо от ее возраста, защищаются и охраняются государством", - подчеркнула парламентарий.

В связи с этим, считает Пушкина, в школах необходимо приступить к организации данных уроков и привлекать к учебному процессу психологов, специалистов, а также родителей и педагогов.