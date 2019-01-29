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16:10

"Метрострой" решил в суде оспорить расторжение контрактов со Смольным

Арбитражный суд Петербурга зарегистрировал 4 иска ОАО "Метрострой" к подведомственному Смольному ГКУ "Дирекция транспортного строительства", следует из картотеки дел, опубликованных на сайте "Электронного правосудия".

Суть исковых заявлений в материалах не предоставлена, однако в компании известили "Интерфакс", что все они касаются решения ГКУ о расторжении договоров подряда на строительство петербургской подземки. 

Конфликт Смольного и "Метростроя" длится не первый год, и официальными конечными причинами разрыва деловых отношений стали "грубое неисполнение" генподрядчиком условий контрактов и "некачественное планирование" проектирования и строительства. В упрек метростроевцам предъявляют нарушения сроков и качества работ при строительстве станций "Беговая", "Новокрестовская", "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары", а также систематические задержки заработной платы, полагающейся сотрудникам.

Позднее правительство города пошло на уступки, сообщив, что даст "Метрострою" шанс частично достроить Калининско-красносельскую линию.

Также сегодня, 29 января, руководитель КРТИ Сергей Харлашкин заявил, что, вероятнее всего, к 1 сентября  2019 года откроют и новые станции Фрунзенского радиуса.



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