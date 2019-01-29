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29 января, 18:57

ФСБ и МВД не считают нужным вводить в Уголовный кодекс отдельную статью о пытках

В главных силовых ведомствах России - Федеральной службе безопасности и Министерстве внутренних дел - раскритиковали идею о введении в Уголовный кодекс РФ отдельной статьи о пытках, извещает "Медиазона" со ссылкой на полученный СПЧ ответ от спецслужб.

Ответственность за данное деяние, полагают в ФСБ, может быть пресечена согласно двум имеющимся статьям УК - п. "д", ч. 2, ст. 117 (Истязание с применением пытки) либо п. "а", ч. 3, ст. 286  (Превышение должностных полномочий с применением насилия).

С позицией ФСБ согласились и в МВД, добавив к перечню статей, приведенных службой безопасности, ряд своих, соответствующих понятию "пытки". В ведомстве воспротивились также предложению создать единую базу данных о задержанных, зайдя в которую близкие и родственники подозреваемых либо обвиняемых могли получить информацию об их местонахождении.

В сентябре 2018 года в СПЧ прошло специальное заседание, на котором обсуждались вопросы соблюдения принципов открытости и законности в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Отдельным пунктом совет рекомендовал ввести новый состав преступления "пытки", с тем, чтобы привести российское законодательство в соответствие с Конвенцией ООН против мытарств и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.  

Между тем, сообщения о пытках, применяемых силовиками или работниками ФСИН по отношению к подозреваемым или заключенным, продолжают поступать как СМИ, так и правозащитникам.

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29 января, 21:38   Иван Палачов  
Тогда, пусть пытают друг друга, если это им нравятся, а к людям не лезут.

29 января, 20:38    
Садизм, как государственная политика.

29 января, 20:04    
Всё юридически правильно!

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