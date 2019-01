Пригожин: Я не могу проводить переговоры о финансировании ЧВК, которого не существует Бизнесмен Евгений Пригожин отрицает как свою возможную связь с ЧВК Вагнер, так и факт ее существования, говорится в расследовании The Bell. В опубликованном изданием расследовании утверждается, что идея создания российской ЧВК обсуждалась на Петербургском экономическом форуме в 2010 году, и тогда закрытую презентацию для делегации Генштаба провел Эбен Барлоу – создатель первой в мире легальной ЧВК Executive Outcomes. Также The Bell утверждает, что Пригожина могли сделать ответственным за финансовые вопросы из-за того, что бизнесмен знаком лично с Путиным, но при этом не входит в ближний круг. Пригожин в комментарии The Bell заявил, что слухи о связи с военными – это дезинформация от Службы безопасности Украины. «В Минобороны, связи с которым у меня отсутствуют, я не могу проводить переговоры о финансировании/снабжении ЧВК, которого не существует», – подчеркнул бизнесмен. ЧВК Вагнера – частная военная компания, по информации СМИ, действующая в том числе в Сирии. После публикации материалов о ЧВК «Фонтанка.ру» столкнулась с рядом неприятностей: на ряде ресурсов стали появляться дискредитирующие издание публикации, были обнародованы личные данные журналиста Дениса Короткова и угрозы в его адрес. 31 июля в ЦАР были убиты журналисты Орхан Джемаль, Алекcандр Расторгуев и Кирилл Радченско, которые приехали в Африку, чтобы снять документальный фильм о ЧВК Вагнера. «Досье» опубликовало расследование, в котором утверждается, что к убийству могут быть причастны люди, связанные с ЧВК. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен