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29 января, 20:56

Гендиректора завода "Авангард" заподозрили в нелегальной продаже салютов на 9 млн рублей

Управление Следственного комитета по Ленобласти возбудило новое уголовное дело в отношении гендиректора завода «Авангард» Георгия Михно по ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, в течение двух лет Михно заключил с рядом фирм договоры о поставке батарей салютов, которые относятся к пиротехнике 3 класса опасности. При этом батареи были изготовлены в нарушение закона о лицензировании отдельных видов деятельности, полагают следователи. Сумма прибыли от незаконного предпринимательства оценивают не менее чем в 9 млн рублей.

Михно находится под домашним арестом, как подозреваемый в ненадлежащем контроле за организацией рабочего процесса. Дело возбудили после того, как в октябре прогремел взрыв на «Авангарде»: погибли пять человек, еще 11 пострадали. 

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29 января, 20:56 Гендиректора завода "Авангард" заподозрили в нелегальной продаже салютов на 9 млн рублей

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