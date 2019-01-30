Региональных чиновников обучат "цифровой грамотности"

Специалисты Института развития интернета (ИРИ) научат региональных чиновников работе с социальными сетями, поделился с РБК неназванный источник, близкий к администрации президента, а также руководитель совета ИРИ Леонид Левин.

В формате семинаров на базе полпредств президента госслужащим расскажут, как правильно работать и вести сообщества в "ВКонтакте", Telegram, публиковать посты в Twitter, оперативно реагировать на жалобы местных жителей. Помимо привития азов "цифровой грамотности" чиновникам поведают о том, как работать в условиях чрезвычайных ситуаций.

Преподавателями станут независимые эксперты, сотрудничающие с администрацией президента, сообщил источник РБК, имевший возможность посетить подобный семинар. Он, в частности, уточнил, что всех присутствовавших обучали навыкам работы с программой "Инцидент-менеджмент", вести аккаунты в соцсетях, а также заводить и развивать "полезные для губернаторов" анонимные Telegram-каналы.

ИРИ был создан в 2015 году по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина. Учредителями выступили Герман Клименко, Российская ассоциация электронных коммуникаций, Фонд развития интернет-инициатив, Медиа-коммуникационный союз.