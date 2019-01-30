"Левада-центр": Россияне считают реальной угрозу войны с другими странами

Более половины (56%) опрошенных социологами "Левада-центра" россиян не исключили, что некоторые страны представляют реальную военную угрозу РФ, передает РБК. Вместе с тем, 39% респондентов в наличии каких-либо сторонних конфликтов государств сомневаются.

Почти 90% граждан всецело уверены в силе российской армии, способной защитить страну от любых войн. Этот показатель - рекордный по сравнению с аналогичными опросами последних лет. К примеру, в 2014 году такое мнение разделяли 60% опрошенных.

Наибольший страх перед лицом войны жители страны испытывали на фоне революции в Украине и боевых действий в ДНР и ЛНР.

Эксперты отметили, что подобного рода ощущение опасности у многих респондентов связано в связи с "отчужденностью" России от стран Запада.

"На фокус-группах часто можно услышать мнение, что война уже идет, только пока холодная, где США выступают против нас руками европейцев и украинцев. Это страхи из-за того, что все никак не может разрешиться, накапливается усталость", - поделился социолог Денис Волков.