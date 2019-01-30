В Совфеде задержан сенатор от Карачаево-Черкесии

Совет федерации одобрил арест 32-летнего сенатора Рауфа Арашукова, представляющего Карачаево-Черкесию. По информации ТАСС, задержание связано с делом о двойном убийстве, совершенном в 2010 году. Арашукова в наручниках вывели из зала заседаний.

Совфед решил провести сегодняшнее заседание в закрытом режиме с тем, чтобы обсудить ряд "организационных вопросов". Перед входом в зал выставили охранников ФСО.

В Следственном комитете задержание сенатора подтвердили.

"После лишения Советом Федерации неприкосновенности сенатора Арашукова следователями СК РФ совместно с СЭБ ФСБ он был задержан в рамках расследуемого уголовного дела. ", - сообщили в ведомстве.

Источники РБК заявили, что перед тем, как сенатора увели силовики, он предпринял попытку бегства, которую словесно пресекла спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Арашуков занимает кресло сенатора с 2016 года. До этих пор он был депутатом Хабезского муниципального района Карачаево-Черкесии и затем - его председателем.

В 2018 году РБК, ссылаясь на собственных информаторов, извещал о том, что Арашукова считают заказчиком двух убийств - лидера гражданского движения Аслана Жукова и помощника президента КЧР Фраля Шебзухова. Оба преступления произошли как раз в 2010 году.

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