18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:21

"Стратегия-31" отмечает свое десятилетие

Традиционная уличная акция "Стратегия-31", в первые годы своего существования носившая исключительно протестный характер, 31 января отмечает свое десятилетие. Об этом напомнил в своем "Живом журнале" ее идеолог и автор самой идеи - писатель и политик Эдуард Лимонов.

Первые пять лет манифестанты всякий раз испытывали трудности с проведением этих митингов, проводившихся 31-го числа каждого месяца, поскольку в обеих столицах власти их упорно не санкционировали. До 2014-го года почти каждую "Стратегию", посвященную 31-й статье Конституции (свобода собраний), жестоко разгоняли полиция и ОМОН.

"Был страшный мороз (во всяком случае, так казалось), и набежавшие эфэсбэшники, эшники, просто полицейские создали такую борьбу с моей службой безопасности за моё тело, что я кричал придавленный к мёрзлому асфальту всеми этими телами "Не раздавите меня!", - вспоминает Лимонов первую акцию, прошедшую 31-го января 2009-го года.

Вскоре после присоединения Крымского полуострова к России весной 2014-го года московская мэрия, не объясняя мотивов, неожиданно стала на регулярной основе "Стратегию" согласовывать. Смольный же не стал брать пример со столицы, и, со временем потеряв в численности и популярности, постоянные организаторы решили больше у Гостиного двора не собираться.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

15:57 Патриарх Кирилл категорично выступил против возвращения рекламы алкоголя

15:30 Шульман объяснила разницу между Россией и Венесуэлой   1

14:55 Беглов проследил за ходом реставрационных работ в Музее блокады Ленинграда

14:32 Компьютерный священник сразится с сектами и "салом в шоколаде" в новой игре

13:56 Смольный будет регулировать перепланировку помещений в нежилых зданиях

13:55 Беглов уверяет, что не приписывал Резнику слов о необходимости сдать Ленинград   4

13:51 В Петербурге задержан отец сенатора Рауфа Арашукова   6

13:26 "Коммунисты России" напомнили Умнову о нераскрытом подрыве памятника Ленину   2

13:21 Депутаты предлагают наделить силовиков возможностью сбивать беспилотники на митингах   3

13:21 Макаров вспомнил про “воинский долг” журналиста Кагермазова   1

12:59 Устроителей парада на Дворцовой Резник назвал результатом отрицательной селекции   9

12:56 Макаров заявил, что Тетердинко на Носова никто не менял

12:34 В "Мемориале" скептически восприняли новость о возможности остаться в занимаемом офисе   4

12:29 Умнов принял от Макарова золотую медаль и перекрестился   2

12:21 "Стратегия-31" отмечает свое десятилетие

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.