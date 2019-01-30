Депутаты предлагают наделить силовиков возможностью сбивать беспилотники на митингах

Федеральные парламентарии подготовили проект законотворческой инициативы, в случае одобрения которой у Росгвардии, ФСБ и ФСО появится возможность во время митингов сбивать беспилотные дроны, следует из пресс-релиза комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции, с которым ознакомился "Интерфакс".

Согласно законопроекту, представителей правоохранительных органов предлагается наделить правом без последующего возмещения ущерба уничтожать либо повреждать летающие над местом проведения массовых публичных мероприятий квадрокоптеры. Отмечается, что данная мера, преследующая в том числе антитеррористические цели, позволит защищать жизни и здоровье людей.

Работу над проектом данной инициативы курируют председатель комитета по безопасности Василий Пискарев и его коллега Николай Ковалев. Они отметили, что подобный закон уже давно применяется на практике в станах Европы, США, Канаде, Китае.