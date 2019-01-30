18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

15:30

Шульман объяснила разницу между Россией и Венесуэлой

Политолог, доцент РАНХиГС Екатерина Шульман, заинтересовавшаяся политическим кризисом в Венесуэле в связи с тем, что, по ее оценке, латиноамериканские страны в целом очень похожи по своему устройству на Россию, обозначила также и одно существенное отличие. В авторской радиопрограмме она прибегла к аргументам экономического свойства, подчеркнув, что политически Россия и Венесуэла фактически копируют друг друга.

В Венесуэле гораздо более настоящий социализм. У нас власти в сфере банковской, в сфере финансовой, в сфере макроэкономической являются устойчиво — не хочется говорить устойчиво правыми, — но, сейчас не углубляясь в экономические материи, скажем, что наша политика в этих областях является базово разумной.

Екатерина Шульман

Между тем, то, как российскому правительству удается при слабо контролируемом росте цен более-менее удачно управлять уровнем инфляции, для специалиста остается своего рода загадкой.

"Росстат старается, как может", - иронизирует политолог.

Интерес к Венесуэле обусловлен возникшим двоевластием: спикер Национальной ассамблеи (государственного парламента) Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом на основании того, что президент действующий, Николас Мадуро, по его мнению, узурпировал власть. Мировая общественность реагирует на остросюжетные события полярно: Россия поддерживает Мадуро, в то время как целый ряд западных стран заявило о своем признании Гуайдо законным президентом.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:47    
В капиталистической Венесуэле, ориентированной в основном на США, всё было плохо с экономикой и до популиста Чавеса, потому он и пришёл к власти, при нём чуть лучше из-за высоких цен на нефть, после него при ещё большем популисте Мадуре и падении цен на нефть опять всё стало плохо...Это главное!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

15:57 Патриарх Кирилл категорично выступил против возвращения рекламы алкоголя

15:30 Шульман объяснила разницу между Россией и Венесуэлой   1

14:55 Беглов проследил за ходом реставрационных работ в Музее блокады Ленинграда

14:32 Компьютерный священник сразится с сектами и "салом в шоколаде" в новой игре

13:56 Смольный будет регулировать перепланировку помещений в нежилых зданиях

13:55 Беглов уверяет, что не приписывал Резнику слов о необходимости сдать Ленинград   4

13:51 В Петербурге задержан отец сенатора Рауфа Арашукова   6

13:26 "Коммунисты России" напомнили Умнову о нераскрытом подрыве памятника Ленину   2

13:21 Депутаты предлагают наделить силовиков возможностью сбивать беспилотники на митингах   3

13:21 Макаров вспомнил про “воинский долг” журналиста Кагермазова   1

12:59 Устроителей парада на Дворцовой Резник назвал результатом отрицательной селекции   9

12:56 Макаров заявил, что Тетердинко на Носова никто не менял

12:34 В "Мемориале" скептически восприняли новость о возможности остаться в занимаемом офисе   4

12:29 Умнов принял от Макарова золотую медаль и перекрестился   2

12:21 "Стратегия-31" отмечает свое десятилетие

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.