В "Метрострое" приступили к сокращению штата сотрудников

В подведомственных компании "Метрострой" СМУ (в частности - СМУ-11) начались увольнения сотрудников, поделился с MR7 один из оставшихся без работы строителей. С ним был расторгнут договор с формулировкой "в связи с сокращением численности штата работников организации". По словам экс-метростроителя, компания еще не выплатила ему заработную плату за декабрь 2018-го и январь 2019 года.

"Часть людей сократили, другая часть людей была "уволена" и принята в БСК (прежнее наименование СМУ-11 - прим. ЗАКС.Ру)", - сообщил уволенный работник изданию.

СМУ-11 строило станцию метро "Театральная". Прошлой зимой там ввиду значительных долгов по зарплатам бастовали прокладчики путей.

Не так давно Смольный разорвал договор подряда на строительство новых станций петербургской подземки с "Метростроем".

Конфликт компании и правительства Петербурга длится не первый год, и официальными конечными причинами разрыва деловых отношений стали "грубое неисполнение" генподрядчиком условий контрактов и "некачественное планирование" проектирования и строительства. В упрек метростроевцам предъявляют нарушения сроков и качества работ при строительстве станций "Беговая", "Новокрестовская", "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары", а также систематические задержки заработной платы, полагающейся сотрудникам.

Позднее правительство города пошло на уступки, сообщив, что даст "Метрострою" шанс частично достроить Калининско-красносельскую линию.

Накануне, 29 января, руководитель КРТИ Сергей Харлашкин заявил, что, вероятнее всего, к 1 сентября 2019 года откроют и новые станции Фрунзенского радиуса.