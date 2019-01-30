Африканские пираты отпустили захваченных на MSC Mandy российских моряков

Пираты отпустили всех пленных россиян-членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy, которые были захвачены в начале января в Гвинейском заливе, уведомили РИА "Новости" в посольстве Нигерии в РФ. Отмечается, что из шести освобожденных моряков четверо - петербуржцы.

Ранее судно, на которое оперативно был отправлен резервный комсостав, пришвартовалось в порту Петербурга.

Сразу после похищения морские разбойники вышли на связь и потребовали выкуп. Тогда в ситуацию оперативно вмешался кризисный центр МИД в Нигерии и Бенине.

Эксперты, опрошенные РИА "Новости", отметили, что нападения в данном регионе Африки по сравнению с Сомали случаются достаточно редко - в среднем, раз-два в полгода.

Напомним, в начале января около 10 нигерийских пиратов поднялись на палубу MSC Mandy, дрейфовавшего в 20 милях от бенинского порта Котоноу, и принялись грабить экипаж, угрожая расправой. Через пару часов бандиты покинули грузовоз, прихватив с собой шестерых членов экипажа, большинство из которых - старший комсостав: капитан, старший помощник капитана, 3-й помощник капитана, боцман, сварщик, повар.