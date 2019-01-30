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19:29

Миронов подчеркнул необходимость разговора с молодежью на "языке правды"

Выступая 30 января перед коллегами по Государственной думе, лидер фракции справедливороссов Сергей Миронов обозначил одну из самых актуальных проблем общества, о которой, с его точки зрения, сегодня мало говорят. Отечественное законодательство, отметил он в своей речи, остро нуждается в новом нормативном акте, который касался бы работы с молодежью и способствовал бы большему взаимопониманию. В настоящее время, уверен депутат, качественный диалог с молодежью осложняет недоверие к представителям власти ввиду отсутствия общего языка.

Молодые люди могут сказать: а почему же в нашем замечательном государстве такая коррупция, почему каждый день мы видим, как то одного, то другого чиновника арестовывают? Почему нам лгут, почему не говорят о проблемах, которые нас волнуют? Нужно уметь отвечать на эти вопросы и не бояться говорить с ними на языке правды.

Сергей Миронов

Социал-демократ предупредил собравшихся в зале заседаний: если не принять своевременных мер в обозначенном им направлении, не начать общаться на равных, то государство может навсегда потерять целое поколение.

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