Строительство детского сада в Шушарах затянется еще на два года

Строящийся детский сад на Новгородском проспекте в Шушарах, который обещали сдать не позже грядущей весны, достроят не раньше, чем во втором полугодии 2021-го года, что следует из официального ответа администрации Пушкинского района, данного местным активистам. Копию ответа можно прочесть в сообществе "ВКонтакте" "Шумные Шушары".

Районные чиновники сообщили также, что в комитете по имущественным отношениям намерены привлечь к ответственности компанию-застройщика - "Дальпитерстрой".

Будущий садик, который должен будет появиться на нечетной стороне Новгородского проспекта, южнее пересечения со Школьной улицей, рассчитан на 320 мест.