Альбац сообщила о выплате The New Times штрафа в 22 млн рублей Журнал The New Times выплатил штраф в 22,25 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на главного редактор издания Евгения Альбац. «Штраф выплачен», – сказала Альбац. Ранее Мосгорсуд отказал в удовлетворении кассационной жалобы на этот штраф. Албац заявила, что рассчитывает теперь на Верховный суд, пленум которого давал разъяснения касаемо дела. «А далее Европейский суд по правам человека, где мы однозначно выиграем», - добавила Альбац. В октябре мировой суд оштрафовал The New Times на более чем 22 млн рублей за несвоевременную подачу в Роскомнадзор данных о зарубежном финансировании. Это самый высокий штраф в истории российских СМИ. Деньги удалось собрать менее чем за неделю.