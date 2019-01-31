КСП нашла нарушения на 4,2 млн рублей в работе молодежного центра "Кировский"

Контрольно-счетная палата Петербурга выявила более 110 нарушений в работе подростково-молодежного центра «Кировский» на 4,2 млн рублей.

Проверка проходила осенью 2018 года под руководством аудитора Юрия Шутова, инспекторов интересовала работа центра за 2017-2018 годы. Самые крупные нарушения – на сумму более 1,3 млн рублей – коснулись нецелевого расходования средств, выделенных на выполнение госзаданий. Вместо того, чтобы обеспечивать работу кружков, секций и проводить культурно-досуговые мероприятия, центр часть средств потратил на ремонт оборудования и другого имущества, подростковому клубу не принадлежащего, установили в КСП. Те же средства тратились на выпуск газеты «Молодежная сфера» и зарплату редактора.

Более 820 тысяч рублей пришлись на нарушения выплаты зарплаты сотрудникам центра. Некоторые сотрудники при увольнении получили более 550 тысяч рублей компенсации за неиспользованный отпуск – хотя сумму рассчитали исходя из увеличенных отпусков как педагогическим работникам, которыми эти сотрудники не были. Еще более 270 тысяч рублей получила директор центра Наталья Домбровская в качестве материального поощрения – без распорядительных документов администрации Кировского района, отметили в КСП.

Инспекторы выявили неэффективное использование собственных средств и субсидий на 400 тысяч рублей. Деньги были потрачены на уборку и содержание участков, которые не использовались, и на покупку бытовой техники, которая лежала без дела. Часть средств направили на аренду помещений, хотя центр имел право заключить договор безвозмездного пользования, показала проверка.

Установили инспекторы также нарушения при приемке и оплате выполненных работ, которые не соответствовали условиям контракта, и недостатки при закупках. Все это привело к потерям средств субсидии, выделенной на выполнение госзаданий, пояснили в КСП. Также проверка показала грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета в центре и ненадлежащий контроль администрации Кировского района за работой подведомственного учреждения.

По итогам проверки КСП составит административные протоколы в отношении центра и главного бухгалтера. Отчет направлен врио губернатора Александру Беглову, спикеру Заксобрания Вячеславу Макарову, прокурору Петербурга Сергею Литвиненко, в налоговую инспекцию и администрацию Кировского района.

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