Белковский сравнил бизнесмена Пригожина с Распутиным

Политолог и политтехнолог Станислав Белковский в эфире "Эха Москвы" попытался оценить роль и эффективность частных военных компаний в российской внешней и внутренней политике. Отдельно он рассмотрел так называемую ЧВК Вагнера, назвав ее "Нибелунгами" и заметив, что подчас ее операции плохо продуманы, что приводит к неоправданным жертвам, как это было, например, в Сирии. Самое интересное, с точки зрения Белковского, в ЧВК Вагнера, неформальным куратором которого иногда СМИ называют близкого к президенту бизнесмена Евгения Пригожина, это ее "подковерная" конкуренция с Министерством обороны.

В информационной войне против Пригожина, которая сегодня ведется, явно используются данные, которые могут быть предоставлены только российскими спецслужбами и военным ведомством. — Станислав Белковский

Борьба против влиятельного бизнесмена напомнила эксперту ситуацию начала 20-го века, когда представители элиты соревновались за большее доверие со стороны императора Николая Второго, в то время как тот имел других фаворитов.

"Пригожин достаточно близок к президенту и выстраивает некий неформальный контур его власти. То есть, это некая распутинщина наших дней - так это воспринимается рядом влиятельных лиц в окружении Путина", - подчеркнул Белковский.

В недавнем письменном интервью, данном изданию The Bell, Пригожин опроверг какую-либо свою причастность к ЧВК Вагнера.