Анохин просит Милонова "глубоко проработать" проблему эротического массажа в салонах

Депутат Заксобрания Петербурга Андрей Анохин обратился к депутату Госдумы Виталию Милонову с предложением приравнять эротический массаж в салонах к проституции, а массажные и SPA-салоны, где оказываются подобные услуги – к притонам.

По словам Анохина, в Петербурге, «особенно на Невском проспекте», есть много массажных и SPA-салонов, где «делают массаж за деньги голые женщины голым мужчинам».

«Этот разврат совершенно не регулируется законом», – подчеркнул депутат. Анохин заявил, что его это возмущает, но он «не настолько погружен в сексуальную тематику» и не чувствует в себе «сил копаться в нижнем белье, рассуждая о видах сексуальных услуг».

«Я хочу предложить тебе, как специалисту в этой сфере, выдвинуть соответствующую законодательную инициативу, приравнивающую такие массажи к проституции, а заведения, где оказывают такие услуги, к притонам. И вообще, глубоко проработать эту проблему», – обратился Анохин к Милонову.

Также Анохин опубликовал в Facebook результаты теста на ВИЧ – отрицательного. Таким образом депутат призвал обратить внимание на современную диагностику и лечение СПИД и ВИЧ.

Ранее Милонов призвал «выгнать нафиг из России» порноактера из Петербурга Алексея Маетного, награжденного премией «Порно-Оскар».

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