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13:29

Карельские власти рассчитывают на увеличение финансирования из центра

Правительство Карелии в наступившем 2019-м году ожидает получить из федерального бюджета на 7 процентов больше денег, чем им выделялось в прошлом году, передает ТАСС со ссылкой на министра финансов республики Елену Антошину. По ее подсчетам, сумма трансферта, на которую вправе рассчитывать местная казна, составляет 22,1 млрд рублей.

Средства, по словам чиновницы, пойдут главным образом на "социалку": медицину, строительство детских садов, газификацию поселков.

"Наравне с теми средствами, которые предоставляются из федерального бюджета, мы также предусмотрели в нашем бюджете средства на софинансирование и полностью обеспечили участие Карелии в национальных проектах", - подчеркула Антошина.

По случайному или неслучайному совпадению, суммарные прошлогодние поступления из федерального бюджета республика не смогла освоить тоже на 7%. В этом чиновники винят подрядчиков.

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