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14:23

Суд отменил компенсацию Олегу Навальному, которую он требовал от ФСИН

Орловский областной суд, согласившись с апелляцией ФСИН, отменил ноябрьское решение нижестоящей инстанции о взыскании с ведомства компенсации в размере 50 тысяч рублей в пользу Олега Навального, сообщается на сайте суда. В такую сумму брат известного политика, вышедший на свободу в прошлом году, оценил свои моральные страдания, перенесенные в исправительной колонии, хотя, по его собственному признанию, был бы удовлетворен и символическим одним рублем.

Новейшее судебное решение подкрепляется двумя аргументами. Во-первых, само пребывание заключенного в местах лишения свободы "на законных основаниях", подчеркивает судебная пресс-служба, "не порождают у него право на компенсацию морального вреда". Во-вторых, Навальный, по мнению Фемиды, никак не смог доказать то, что он по-настоящему страдал.

Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 года признал братьев Алексея и Олега Навальных виновными по делу о хищениях в "Ив Роше" и приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно и пяти годам испытательного срока, а Олега - к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. 

Примечательно, что даже сами представители "Ив Роше" неоднократно заявляли об отсутствии у них каких-либо материальных претензий к братьям. Позже, в 2017-м году Европейский суд по правам человека признал уголовное преследование братьев по делу "Ив Роше" сфабрикованным, что политик нашел огромным успехом для себя. ЕСПЧ распорядился, чтобы РФ выплатила братьям по 76 тысяч евро компенсации.

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