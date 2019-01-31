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17:39

Макаров: В предвыборных праймериз "Единой России" будут участвовать не только партийцы

В праймериз «Единой России» перед началом предвыборной кампании в местные советы Петербурга будут участвовать не только члены партии, сообщил секретарь петербургского отделения партии Вячеслав Макаров в начале XXXII региональной конференции.

– В предвыборных праймериз «Единой России» будут участвовать не только партийцы. Мы открыты для горожан, – заявил Макаров.

Он также призвал однопартийцев присматриваться к гражданским активистам, которые могут пополнить актив партии.

– Главная задача – действовать по четко принятому нами плану, потому что на войне побеждает не тот, кто перестреляет, а тот, кто передумает [противника], – обратился Макаров к однопартийцам.

Он также дважды за выступление отметил, что необходимо «уловить политическую розу ветров» и призвал единороссов быть ближе к народу.

XXXII конференция петербургского отделения партии «Единая Россия» проходит 31 января в КДЦ «Московский».

В повестке мероприятия - переизбрание секретаря отделения, регионального политического совета и президиума политсовета петербургской «Единой России».

Сергей Еремеев



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