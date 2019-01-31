Смольный признал, что треть городских кровель - потенциально опасна

По подсчетам, представленным на сайте петербургского правительства, 4200 из 13500 городских кровель оцениваются как потенциально опасные. На опасность, помимо образовавшейся наледи и сосулек, указывает их месторасположение, а именно - максимальная близость к тротуарам и прочим пешеходным зонам.

В то же время, отмечается и некоторый прогресс: установлено, что соблюдение необходимого температурно-влажностного режима (ТВР), которым заняты коммунальные службы, ведет к уменьшению количества потенциально опасных крыш. Благодаря усилиям специалистов, снег и лед на кровлях с каждым годом тают медленнее, что всякий раз увеличивает шансы своевременно их убрать.

Январь в Петербурге сопровождается перманентными снегопадами. Несмотря на усилия, которые обозначает городское правительство, на качество зимней уборки жалуются и граждане, и депутаты, и сами чиновники Смольного. С начала месяца утилизировано свыше 1,7 млн кубометров снега. Глыбы льда продолжают падать с крыш, а горожане - падать с высоты собственного роста.