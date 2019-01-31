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31 января, 20:33

В течение года КРТИ планирует потратить на ремонт дорог 5 млрд рублей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры намерен до конца 2019-го года отремонтировать дорожное покрытие по 127 адресам и потратить на эти цели 5 млрд бюджетных рублей, сообщает официальный сайт Смольного.

Общая протяженность тех участков дорог, которые подвергнутся ремонту, должна будет составить 131 километр, а площадь работ - 2,4 млн квадратных метров.

Подрядчика, котроый победит на торгах, объявят в марте.

В адресную программу, помимо непосредственно замены дорожного покрытия, вошел также ремонт изношенных трамвайных путей в Выборгском и Приморском районах.

Годом ранее на аналогичные цели город выделил ту же самую сумму - 5 млрд рублей.

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