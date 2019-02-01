"Новый" президент Венесуэлы объяснил, почему он выгоден России

Глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, объявивший себя новым правителем государства, уверен, что ротация власти в стране будет выгодна России и Китаю - её главным кредиторам, поддерживающим политику режима Николаса Мадуро.

"Что больше всего выгодно России и Китаю, так это стабильность страны и смена власти. Мадуро не защищает интересы Венесуэлы, не защищает ничьи инвестиции, так что он невыгоден для этих стран", - цитирует Reuters Гуайдо.

По его собственным уверениям, он активно пытается наладить государственную кооперацию с РФ и КНР.

Между тем, и Россия, и Китай поддерживают политику Мадуро, даже несмотря на опасения относительно дальнейшей платежеспособности государства.

Гуайдо нарёк себя новым руководителем Венесуэлы на прошлой неделе, принеся присягу на улице перед толпой своих сторонников. Его президентство поддержали США, Канада, большая часть латиноамериканских стран, и другие. Россия, Китай, Турция, Куба по-прежнему являются сторонниками Мадуро.