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10:44

"Новый" президент Венесуэлы объяснил, почему он выгоден России

Глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, объявивший себя новым правителем государства, уверен, что ротация власти в стране будет выгодна России и Китаю - её главным кредиторам, поддерживающим политику режима Николаса Мадуро.

"Что больше всего выгодно России и Китаю, так это стабильность страны и смена власти. Мадуро не защищает интересы Венесуэлы, не защищает ничьи инвестиции, так что он невыгоден для этих стран", - цитирует Reuters Гуайдо.

По его собственным уверениям, он активно пытается наладить государственную кооперацию с РФ и КНР.

Между тем, и Россия, и Китай поддерживают политику Мадуро, даже несмотря на опасения относительно дальнейшей платежеспособности государства.

Гуайдо нарёк себя новым руководителем Венесуэлы на прошлой неделе, принеся присягу на улице перед толпой своих сторонников. Его президентство поддержали США, Канада, большая часть латиноамериканских стран, и другие. Россия, Китай, Турция, Куба по-прежнему являются сторонниками Мадуро.

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13:37    
Да, и почему тогда американцы не сделали Хасбулатова ио президентом России???

13:25    
12:27. Кстати, а помните как в 1993 году прозападный либерал-демократ Ельцин расстрелял почти в упор из танков боевыми снарядами оппозиционный парламент России во главе со спикером Хасбулатовым??? И весь Запад ему рукоплескал...А если бы сейчас Мадуро повторил удар Ельцина, то реакция Запада была бы противоположной в сравнении с октябрём 1993г. Лицемеры!!!

12:45   Саша  
12:27.Если бы было в Венесуэле так, как Вы говорите, а это пересказ американской лживой позиции, то Мадуры там бы сейчас не было или он был бы убит! Там ситуация 50 на 50, но за Мадуру АРМИЯ(!!!!!!!!!!), которую создавал Уго Чавес, Ген.Прокурор, Верховный суд, а главное - многие и многие миллионы бедняков...Поэтому многие говорят о гражданской войне, как очень возможной, о противостоянии, которое было во Вьетнаме, Сирии и тд. Да и на стороне Мадуры Китай, Россия, Турция, Мексика, Италия, Боливия, Уругвай, Куба и тд.

12:27    
Хуан Гуайдо - председатель Национальной ассамблеи, парламента Венесуэлы. Он принял на себя полномочия президента после того, как бывший президент - Мадуро - узурпировал всю власть в стране и решил самовластно править до 2025 года. Какой поддержкой народа пользуется Гуайдо можно увидеть на панорамных снимках митинга в Каракасе 23 января. Там весь город вышел на улицы.

11:40    
России наплевать на выгоду предложенную самозванцем, наглой выскочкой. Пусть он  сначала изберется народом.

11:07   Саша  
Гуайдо-американская подстилка, потому он по команде США обманет Китай и Россию!!! Кстати, Китай вложил в Венесуэлу более 70 миллиардов долларов, у России("Роснефти") там может зависнуть миллиардов под 10...Такая вот она западная демократия, раз и США сделали вне закона президентом Венесуэлы какого-то чувака...Это как бы Путин объявил, к примеру, президентом Франции Ле Пэн или Украины Медведчука...Миром правит исключительно СИЛА(!!!!!!), а не международное право! Потому России надо смелее действовать в борьбе за геополитическое доминирование! Экспансия, экспансия и только экспансия сделает нашу державу великой!

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