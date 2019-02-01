Количество ДТП в Петербурге выросло в пять раз из-за гололеда

В январе в Петербурге примерно в пять раз увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, сообщила 1 февраля на заседании комитета по законодательству ЗакСа начальник девятого отдела правового обеспечения УГИБДД города Елена Копьева.

По ее словам, причиной резкого роста стало плохое состояние дорог. Она также отметила, что автоинспекторы тратят много времени на оформление дорожных происшествий.

Комитет по законодательству начал обсуждение целесообразности проведения парламентского расследования по качеству уборки Петербурга от снега. С соответствующей инициативой выступила группа из 12 депутатов Заксобрания.