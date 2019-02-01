Генпрокуратура проведет новое расследование гибели группы Дятлова

Генпрокуратура России проводит масштабную проверку уголовного дела о гибели туристической группы Игоря Дятлова на Урале в 1959 году, сообщается на сайте ведомства.

В том числе прокуроры намерены проверить, выявил ли анализ дела подделку документов, и какую версию гибели туристов рассматривают как наиболее вероятную. Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в эфире интернет-канала ведомства заявил, что три наиболее вероятных причины – это лавина, снег или ураган. Версии о криминале исключаются полностью, отметил Куренной.

Датой смерти группы Дятлова считается 2 февраля 1959 года. Обстоятельства гибели туристов до сих пор точно неизвестны, число версий превышает сотню – от погодных условий и несчастного случая до мистики и испытаний военной техники.

Ранее руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич заявил, что 2 февраля на конференции в Екатеринбурге будут представлены документы, доказывающие, что прокуратура знала о гибели туристов за месяц до обнаружения тел, передает РИА «Новости». Уголовное дело по факту смерти группы было возбуждено 6 февраля 1959 года, но искать группу начали только 20 числа.