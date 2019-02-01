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14:15

Верховный суд отклонил жалобу пользователей Telegram на отказ принять иск к ФСБ

Верховный суд отклонил жалобу пользователей мессенджера Telegram на отказ Мещанского суда Москвы принять коллективный иск к ФСБ, передает RNS.

35 пользователей Telegram подали иск в Мещанский суд в марте 2018 года. Они требовали признать незаконным требование ФСБ передать ключи шифрования для доступа к переписке пользователей. Суд отказался принять иск, заявив, что требование ФСБ не затрагивает права и законные интересы пользователей.

Тот же ответ дал Мосгорсуд, отказываясь передавать жалобу на рассмотрение в президиум. Тогда в решении суда было указано, что  невозможность передать ключи шифрования для доступа к переписке пользователей мессенджера – не основание для неисполнения закона..

За отказ передавать ФСБ ключи шифрования для доступа к перепискам Telegram заблокирован в России с апреля 2018 года. В погоне за сервисом Роскомнадзор заблокировал свыше 18 млн адресов, в том числе IP-адреса Google. Из-за этого возникали проблемы с доступом ко многим сайтам. От действий регулятора пострадали около 400 российских фирм, ущерб эксперты оценили почти в миллиард долларов.

Telegram успешно работает до сих пор. Им пользуются многие общественные деятели, политики, депутаты и чиновники. Среди них лидер ЛДПР Владимир Жириновский, депутат Леонид Слуцкий, глава Чечни Рамзан Кадыров, депутат Заксобрания Петербурга Денис Четырбок и многие другие.



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14:58    
Активные и перспективно мыслящие люди доброй воли по всему миру ведут борьбу с желанием корпораций, государственных чиновников и секретных служб поставить под контроль и манипулировать человечеством с помощью современных технологий. Всем надо понять, что в своём соперничестве и тайных войнах между собой, руководства спецслужб стремятся к одному - получить максимум свободы для себя за счёт уничтожения свободы в окружающем мире.

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