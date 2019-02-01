"Красивый Петербург": Смольный не будет более бороться с засильем интим-рекламы

Движение "Красивый Петербург" информирует, что у Смольного кончились средства для поддержания работоспособности системы автоинформирования, позволявшей при помощи интенсивного автодозвона блокировать телефонные номера, указанные листовках, предлагающих интим-услуги. Такой ответ получил один из кураторов организации от комитета по печати.

Между тем, активисты не единожды пытались предложить администрации города решение данной проблемы. Опыт автоинформирования на практике доказал свою успешность в Петроградском районе, где через несколько месяцев после его внедрения количество аляповатых интим-листовок сократилось в 6 раз. После этого общественники предприняли попытку внедрить метод на общегородском уровне, но потерпели фиаско, так как чиновники "забюрократизировали процедуру так, что в конечном итоге он оказался бесполезным".

"На многие предложения активисты получили формальные отписки вместо ответов по существу поставленных вопросов. Чиновники потеряли их время, а городу теперь ничто не мешает утопать в рекламе борделей", - сетуют в "Красивом Петербурге".