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16:41

К одной незаконной свалке в Разметелево "присоседилась" другая

Близ деревни Разметелево, на трассе "Кола", экоактивисты "Зеленого фронта" еще до наступления нового года выявили несанкционированное складирование бытовых отходов. На данный момент ситуация по её ликвидации стоит на мёртвой точке и даже более того - по соседству с одной незаконной свалкой появилась вторая.

В середине января активисты уведомили местных чиновниках о выявленном правонарушении. 30 января, вновб прибыв на место, они увидели, что никаких мероприятий по уборке территории предпринято не было, а к местным кучам с ветошью "присоединились" другие, более свежие.

"Состав сваленных отходов позволяет сделать вывод о том, что эта машина уже неоднократно разгружалась на этой свалке. Номер и фотографии мусоровоза мы передадим в компетентные органы, чтобы водителя не только оштрафовали, но и обязали вывезти мусор на законный полигон", - сообщил руководитель "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

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