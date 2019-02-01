Путин посетит международный арктический форум в Петербурге

Владимир Путин планирует приехать в Петербург для участия в международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога", который пройдет на просторах Северной столицы в апреле 2019 года, говорится на сайте фонда Росконгресс. Ожидается, что президент выступит с речью в ходе одного из пленарных заседаний мероприятия.

Главная тема события - развитие Арктики. В частности, будут проанализированы важнейшие стратегические направления освоения территории, например, исследование прибрежных зон континента, работы на шельфовых ледниках.

Форум пройдет 9 и 10 апреля.

Последний раз, напомним, глава государства был в Петербурге не так давно - вместе с врио градоначальника Александром Бегловым встречал рождество в одном из храмов города.

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