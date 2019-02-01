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18:36

У Медведева есть доказательства проникновения "санкционки" на российский рынок

Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал СМИ, что ему доподлинно известно, что российский премьер Дмитрий Медведев имеет в собственном распоряжении некий товар из санкционного списка, якобы незаконно проникший на территорию РФ через Белоруссию. 

"Также во время заседания [межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - прим. ЗАКС.Ру] в узком составе один из вопросов, который поднимался - вопрос поставок санкционных товаров через "серые каналы" - через территорию Белоруссии - на российский рынок. Премьер-министр Белоруссии поставил под сомнение, что такое происходит. В ответ на это Дмитрий Анатольевич представил прямо материалы белорусской стороне с конкретным указанием товара, компании, которая в этом задействована. Поэтому этот вопрос будет решаться", - цитирует РИА "Новости" заявление Орешкина.

Впрочем, какого рода был продемонстрированный перед белорусским премьером товар, не сообщается.

Напомним, ежегодно на российских границах тоннами уничтожается не разрешенная к ввозу продукция, произведенная в Европе. В мае 2018 года руководимое Медведевым правительство внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект о штрафах за оборот на территории государства входящих в санкционный список товаров. Документ в окончательной редакции на данный момент не принят.

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18:47    
Правительству надо жёстче заниматься импортозамещением!!! Это и рабочие места, и рост ВВП, и налоги в казну и тд. и тп.

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