Общественные деятели просят увековечить память Немцова в Москве

Общественные деятели направили мэру Москвы Сергею Собянину обращение с просьбой пресечь нарушения общественного порядка на месте убийства Бориса Немцова и рассмотреть вопрос об увековечении памяти политика, текст письма публикует «Новая газета».

Под письмом подписались актриса Лия Ахеджакова, правозащитники Светлана Ганнушкина, Зоя Светова и Лев Пономарев, политики Дмитрий и Геннадий Гудков, глава партии Парнас Михаил Касьянов, музыкант Андрей Макаревич, писатель Виктор Шендерович, муниципальный депутат Илья Яшин и другие.

Авторы письма указали, что народный мемориал на месте убийства Немцова постоянно подвергается нападениям со стороны «давно установленных общественностью лиц». «Эти действия совершаются при полном попустительстве властей России и Москвы», - заявлено в письме.

Представители «демократической общественности» требуют от «властей России и Москвы» принять меры по обеспечению на месте убийства Немцова общественного порядка, «наказать давно известных погромщиков», в том числе – входящих в группу SERB. Также авторы письма просят «вернуться к вопросу» об установлении мемориального знака на Большом Москворецком мосту и «рассмотреть иные предложения» по увековечиванию памяти политика.

«Не можем не отметить, что аналогичное письмо уже было отправлено властям Москвы год назад, и никакого ответа не поступило. Более того, в Москве уже увековечена память Уго Чавеса и Ахмата Кадырова», - отметили составители письма, добавив, что, по их мнению, память о Немцове «волнует большее число москвичей, чем память о вышеназванных лицах».

Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в 2015 году. Киллер несколько раз выстрелил в оппозиционера и скрылся. По обвинению в убийстве в 2017 году нескольких человек приговорили к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы. Организатор убийства Немцова до сих пор не найден.