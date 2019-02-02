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10:30

Смольный обязал чиновников следить за качеством работ по уборке сосулек

В петербургском правительстве было подписано постановление, накладывающее на сотрудников районных администраций полномочия по контролю за ходом работ по очистке крыш на вверенных им территориях от наледи и сосулек, извещает пресс-служба Смольного.

Чиновники обязаны будут фотофиксировать все выявленные ими нарушения по уборке и обслуживанию домов и прикреплять их к соответствующему акту.

После того, как документ был составлен, у управляющей компании, обслуживающей дом, есть 24 часа на устранение наледи. При этом обязательно оградить опасную зону и убрать припаркованные рядом машины.

По истечении времени чиновник обязуется проверить сделанные или не сделанные работы, и если они выполнены не были - составить второй акт и отправить его в Жилищную инспекцию.

После составления второго акта полномочия по устранению наледи и сосулек переходят районной администрации, а деньги, затраченные на это, возвратятся в судебном порядке.

На основании актов приемки работ Жилищная инспекция выносит предписания о штрафе безответственным коммунальщикам: физлица - до 5 тысяч рублей, юрлица - от 100 тысяч до 1 млн рублей.

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