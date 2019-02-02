У ВМФ появилось оружие, вызывающее у противника галлюцинации

В арсенале сил Военно-морского флота РФ появилась станция визуально-оптических помех 5П-42 "Филин", способная с помощью сильнейших радиоимпульсов вызвать галлюцинации, а затем ослепить противника. Поставкой оборудования занимается холдинг "Росэлектроника", входящий в структуры "Ростеха".

Действие станции основывается на модуляции яркости светового излучения. Низкочастотные колебания яркости излучения за счет возбуждения зрительных нервов вызывают временные, но обратимые расстройства органов зрения.

"Испытателями из числа добровольцев отмечалась невозможность вести прицельную стрельбу из стрелкового оружия (АК, СВД, ПКМ) по мишеням, прикрываемым станцией, при размещении станции на дальностях до двух тысяч метров от позиций стрелков из-за того, что „цель не видно“. При этом 20% отмечали галлюциногенный эффект воздействия, описанный как „пятно света плавает перед глазами“, и 45% жаловались на головокружение, тошноту, признаки дезориентации в пространстве", - приводит РИА "Новости" выдержку из проектной документации "Росэлектроники".

На данный момент известно, что оборудование данного типа будет установлено на фрегатах "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов", а также на новых боевых судах, которые сойдут в ближайшие годы с Северных верфей.

Ранее стало известно, что другое военное ведомство - Росгвардия - закупит "Газели", оснащенные лазерными излучателями, вызывающими слуховые галлюцинации и ослепление. Эта же структура потратит 200 млн рублей на приобретение броневых автомобилей для разгона митингов.