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11:21

У ВМФ появилось оружие, вызывающее у противника галлюцинации

В арсенале сил Военно-морского флота РФ появилась станция визуально-оптических помех 5П-42 "Филин", способная с помощью сильнейших радиоимпульсов вызвать галлюцинации, а затем ослепить противника. Поставкой оборудования занимается холдинг "Росэлектроника", входящий в структуры "Ростеха".

Действие станции основывается на модуляции яркости светового излучения. Низкочастотные колебания яркости излучения за счет возбуждения зрительных нервов вызывают временные, но обратимые расстройства органов зрения.

"Испытателями из числа добровольцев отмечалась невозможность вести прицельную стрельбу из стрелкового оружия (АК, СВД, ПКМ) по мишеням, прикрываемым станцией, при размещении станции на дальностях до двух тысяч метров от позиций стрелков из-за того, что „цель не видно“. При этом 20% отмечали галлюциногенный эффект воздействия, описанный как „пятно света плавает перед глазами“, и 45% жаловались на головокружение, тошноту, признаки дезориентации в пространстве", - приводит РИА "Новости" выдержку из проектной документации "Росэлектроники".

На данный момент известно, что оборудование данного типа будет установлено на фрегатах "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов", а также на новых боевых судах, которые сойдут в ближайшие годы с Северных верфей.

Ранее стало известно, что другое военное ведомство - Росгвардия - закупит "Газели", оснащенные лазерными излучателями, вызывающими слуховые галлюцинации и ослепление. Эта же структура потратит 200 млн рублей на приобретение броневых автомобилей для разгона митингов.

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16:50    
13:54 - в кунскамеру очередь - "часовщик" клишас, семейка гангстеров ашаруковых, поп кирилл, медведев, путин и ты, и т.д...

16:45   Бордунов  
О, еще одна жертва (13:54) испытаний ВМФ. Пиши, когда от глюков проморгаешься, дурик.

16:18    
13:54 И тебя давно не было, Насральный. Обнадеживает, что ты не помянул Навального, но судя по комменту, ты не вполне оправился от копрофилии.

13:54    
Давненько на страничках не появлялся персонаж из Скворцова-Степанова, который по своей шизофренической шкале определял имя какого-нибудь анонимного автора. Этого автора он примитивно называл "Саша". Но тот пациент не подписывался. Теперь он или осмелел, или курс лечения был неудачен - он стал подписываться "Бордунов". Конечно, есть вариант, что он просто присвоил  чужую фамилию.  Во всех случаях его мерзкая злобная желчь лезет и лезет. Но читать его и таких как 12-51, 12.55, 12-59 интересно. Ведь поток зрителей в кунсткамеру Петра 1 посмотреть на уродцев не иссякает.

13:32    
13:25 - очень остроумно уел этого полоумного тролля - поддерживаю...

13:25   Бордунов  
12:28 Саша, ты давно стал жертвой галлюцинагенного оружия. То Сталину жалуешься, то на дамбасе воюешь, то в сирии, то грезишь вкусной и здоровой пищей, жуя синтетические углероды, то с едросом мужеложствуешь, изображая читателям "западные ценности".

12:59    
12:12 - а у тебя и погр[цензура]о нет и денег на него нет... да в россии достаточно только канализации из строя выйти - и вся страна в говне утонет, все побегут сдавться...

12:55    
12:32 - мечтатель... в лучшем случае будешь у украинцев на картофельных полях батрачить или у китайцев - на рисовых полях... а за путина послюняв иконки в церквушке - он скоро в "раю" будет, а ты "сдохнешь"... запад - сила!...

12:51    
12:28 - ты, быдляк, это бы "патриотам"-путинцам сказал - они все давно уже с американскими и прочими паспортами, на пмж на западе - у пескова жена навка, американка, еще две жены француженки, там же все его дети от 3 жен... также на западе - чиновники, губернаторы, депутаты - для тебя это новость?.. причем, чтобы осесть на западе нужны мильены евро-долларов - ты этого "наивный" дурачок не знаешь?... запад уже вот-вот откажет в получении "золотых паспортов" - из-за русского высокопоставленного криминала и коррупционеров всех мастей, лезущих на запад с ворованными миллионами... у тебя кишка тонка - пескова-соловьева обвинить в "любви" к западу... здесь только блеешь...  кедми так и заявил на российском тв - вся путинская элита - предатели... а жопой вот как раз ты подрабатываешь - "патриот"...

12:32    
оппзиции теперь ХАНА, а ПУТИНУ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ!

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