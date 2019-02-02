18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:45

Смольный готов потратить на новые камеры видеонаблюдения 30 млн рублей

Администрация Петербурга объявила конкурс на поставку нового видеооборудования, передает "Петербургский дневник", обративший внимание на тендер.

Так, согласно размещенной на портале госзакупок информации, ГУП "АТС Смольного" нуждается и в камерах наблюдения, и в картах памяти к ним. Всего от подрядчика требуется поставка 3236 камер для помещений и 593 адаптера памяти на общую сумму 30,6 млн рублей. 

Из документации к закупке следует, что покупкой видеооборудования Смольный желает пополнить запасы своей АТС. 

Итоги конкурса будут подведены 14 февраля.

Напомним, не так давно у петербуржцев появилась возможность подключиться к городским уличным камерам.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

16:55 Активистку "Открытой России" отпустят проститься с дочерью

16:18 Навальный заявил, что живет за счет компенсаций из госбюджета   1

15:58 Навальный: Я не имею права идти в губернаторы Петербурга   1

15:24 Навальный: Ради интересов Петербурга я буду сотрудничать с КПРФ   1

15:17 Навальный представил петербургскую команду проекта "Умное голосование"

15:10 Навальный сравнил Петербург с Чечней по уровню фальсификаций на выборах

14:51 Навальный: Мы должны сказать Макарову и Совершаевой, что у них ничего не получится   5

14:46 Петербуржцы выйдут на марш в поддержку потерявшей дочь активистки "Открытой России"   2

14:36 В Петербурге около 2 тысяч человек пришли на встречу с Навальным

13:45 Смольный готов потратить на новые камеры видеонаблюдения 30 млн рублей

12:50 Путин: Россия "зеркально" приостанавливает членство в ДРСМД   7

12:20 Петербурженка-педагог подозревается в избиении юной школьницы   5

11:21 У ВМФ появилось оружие, вызывающее у противника галлюцинации   16

10:30 Смольный обязал чиновников следить за качеством работ по уборке сосулек   2

1 февраля, 20:53 Суд оштрафовал активиста "бессрочки" на 20 тысяч рублей за митинг без уведомления   7

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.