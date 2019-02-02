Смольный готов потратить на новые камеры видеонаблюдения 30 млн рублей

Администрация Петербурга объявила конкурс на поставку нового видеооборудования, передает "Петербургский дневник", обративший внимание на тендер.

Так, согласно размещенной на портале госзакупок информации, ГУП "АТС Смольного" нуждается и в камерах наблюдения, и в картах памяти к ним. Всего от подрядчика требуется поставка 3236 камер для помещений и 593 адаптера памяти на общую сумму 30,6 млн рублей.

Из документации к закупке следует, что покупкой видеооборудования Смольный желает пополнить запасы своей АТС.

Итоги конкурса будут подведены 14 февраля.

Напомним, не так давно у петербуржцев появилась возможность подключиться к городским уличным камерам.