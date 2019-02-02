Навальный: Мы должны сказать Макарову и Совершаевой, что у них ничего не получится

Политик Алексей Навальный, выступая 2 февраля на встрече с петербуржцами, заявил, что читал отчеты с недавней конференции петербургского отделения “Единой России” и видел критику секретаря городского ЕдРа Вячеслава Макарова и вице-губернатора Любови Совершаевой в адрес проекта “Умное голосование”.

- Что мы должны им ответить? - спросил Навальный у толпы.

В ответ из зала раздались оскорбления.

- Мы должны сказать, что у них ничего не получится, - продолжил Навальный.

Он раскритиковал власти Петербурга, в том числе за то, что те постоянно меняют городскую стратегию развития.

- Пока их не отстранишь - ничего хорошего не выйдет. Это не абстрактные вещи. Это ушедшие годы, это наши упущенные возможности, - заявил руководитель Фонда борьбы с коррупцией.

Встреча Навального со сторонниками и потенциальными кандидатами в муниципальные депутаты проходит в конгресс-холле “Васильевский”. На нее пришло порядка двух тысяч человек.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.