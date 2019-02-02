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14:51

Навальный: Мы должны сказать Макарову и Совершаевой, что у них ничего не получится

Политик Алексей Навальный,  выступая 2 февраля на встрече с петербуржцами, заявил, что читал отчеты с недавней конференции петербургского отделения “Единой России” и видел критику секретаря городского ЕдРа Вячеслава Макарова и вице-губернатора Любови Совершаевой в адрес проекта “Умное голосование”.

- Что мы должны им ответить? - спросил Навальный у толпы. 

В ответ из зала раздались оскорбления.

- Мы должны сказать, что у них ничего не получится, - продолжил Навальный. 

Он раскритиковал власти Петербурга, в том числе за то, что те постоянно меняют городскую стратегию развития.

- Пока их не отстранишь - ничего хорошего не выйдет. Это не абстрактные вещи. Это ушедшие годы, это наши упущенные возможности, - заявил руководитель Фонда борьбы с коррупцией.

Встреча Навального со сторонниками и потенциальными кандидатами в муниципальные депутаты проходит в конгресс-холле “Васильевский”. На нее пришло порядка двух тысяч человек.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:57    
Сказать-то можно что угодно, но что он может противопоставить административному ресурсу?
У вас есть доступ к достоверным спискам избирателей? А тем более, к контролю за правильностью их ведения?
У вас есть контроль за избирательными комиссиями, за подсчетом, за подведением результатов?
Ничего этого нет!
Никогда еще шапкозакидательство не приводило к успеху.

16:24   Бордунов  
15:11 В руководстве города - ворюги, а сраное дело ты сделал в 15:11
Да, транш пришел, но госбюджетный: https://www.zaks.ru/new/archive/view/185249

15:57    
Когда власть СПб будет заботится о жителях СПб, а не о своем личном благополучие и своих детей, то тогда и Навльному и кому-либо дела не должно быть, а при такой власти как сейчас всем должно быть до власти второго города России.

15:11    
Какое сраное дело ворюге до руководства нашего города ? Пришёл очередной госдеповский транш, что так оживился ?

15:04    
Навальный и хомячки.

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