Навальный представил петербургскую команду проекта "Умное голосование"

Политик Алексей Навальный, приехавший на просторы Северной столицы с тем, чтобы "презентовать" петербуржцам разработанный им проект "Умное голосование", после приветственных и напутственный речей, представил всем собравшися кураторов проекта.

Так, "Умное голосование" в Петербурге возглавит эксперт местного отделения Transparency International Александр Шуршев. Его помощником будет Ольга Гусева. Глава штаба оппозиционера, Денис Михайлов, будет курировать проект профсоюза Навального.

На встречу c политиком пришли порядка полутора тысяч человек, при этом зал в конгресс-холе "Васильевский" официально вмещает значительно меньше. Перед зданием на случай задержаний стоит автозак и дежурят полицейские.

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