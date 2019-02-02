Навальный: Ради интересов Петербурга я буду сотрудничать с КПРФ

Алексей Навальный на встрече со своими петербургскими сторонниками 2 февраля заявил, что готов взаимодействовать с любыми политическими партиями в рамках борьбы с “Единой Россией” на муниципальных выборах в Петербурге.

Один из участников встречи представился членом КПРФ, уже пытавшемся участвовать в муниципальных выборах в 2014 году. Он спросил, будет ли Навальный сотрудничать с коммунистами в рамках новой муниципальной кампании.

- Вы член КПРФ? Спрашиваете, буду ли я сотрудничать с вашей партией и снимаете мой ответ на мобильный телефон? Ради интересов Петербурга я буду сотрудничать с КПРФ, - ответил Навальный.

- А вы готовы? - обратился Навальный к толпе.

Толпа ответила: “Да”.

Навальный презентует свою программу “Умное голосование” в конгресс-холле “Васильевский”. На встрече присутствует более 1000 человек.

Выборы в муниципальные советы пройдут в Петербурге 8 сентября 2019 года.