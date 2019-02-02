Навальный: Я не имею права идти в губернаторы Петербурга

Оппозиционер Алексей Навальный на встрече со своими петербургскими сторонниками 2 февраля заявил, что имеет моральное право выдвигаться только на московских выборах.

Одна из сторонниц спросила политика, не хочет ли он участвовать в выборах губернатора Петербурга. Толпа встретила этот вопрос аплодисментами.

- Я очень люблю Санкт-Петербург, но у меня принципиальная позиция. Я - москвич, она у меня в венах живет. Я не имею желания и морального права избираться в другом городе, - ответил Навальный, добавив, что он даже не знает, где находится Выборгское шоссе.

Подытожив, Навальный сообщил, что хочет принимать участие в петербургской кампании, но не в качестве кандидата.