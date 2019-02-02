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17:30

Гудков: У Путина на столе лежит бумажка с названием "Можем повторить"

Политик, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков выразил уверенность, что "зеркальным" приостановлением членства России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Владимир Путин развязал новую "гонку вооружений" между РФ и США, лишив россиян и без того скудной возможности сводить концы с концами. 

Напомним, согласно условиям подписанного в 1987 году договора, в течение нескольких лет и Штаты, и Россия обязаны были удалить из имеющегося у них вооружения все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования (дальностью полета до 5,5 тысяч км) и меньшей дальности (до тысячи км), а также не производить подобное оружие в будущем. 

У Путина на столе лежит бумажка с названием «Можем повторить»: в ней он регулярно ставит галочки. Задача – повторить распад СССР, на этот раз на примере России. Сегодня – новая галочка, очередной шаг сделан: Путин вывел Россию из ДРСМД и открыл новую гонку вооружений, не останавливаемую уже практически ничем,

Дмитрий Гудков

В качестве примера политик привел аналогичные времена в СССР, когда львиная доля бюджета страны шла на создание баллистических ракет, в то время как рядовые граждане наблюдали пустые полки в продовольственных магазинах.

В довершение послания, опубликованного в Facebook, Гудков подвел краткий итог 18 годов правления нынешнего президента РФ.

Санкции – есть. Международная изоляция – есть. «Ограниченный контингент» – есть. Монополизация экономики – есть. Коррупция, какая и не снилась СССР, – есть, тут идем с опережением плана. Поднажмите, Владимир Владимирович, осталось еще совсем чуть-чуть. Ваше имя войдет в историю: последний президент России – это звучит гордо,

Дмитрий Гудков о "достижениях" Путина

Минувшим вечером США объявили, что на 6 месяцев "замораживают" свое членство в ДРСМД. По истечении срока американская сторона разорвет договор, если Россия "не вернется к его соблюдению".

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21:56    
21:00 - с собой говоришь, придурок?..

21:00    
18-15,  19-23
Гоша, держись, не пей, а то гонишь.

20:33    
Бумажка написана в память о встречах с Кабаевой и поцелуе в Никитку.

20:05    
19:47 - из твоих буль-буль ясно только одно - страна идет ко дну, а ты "понял" это уже год назад...

19:47    
Года два назад писал здесь на сайте, что в мире зародился, а сейчас наступил период высокой геополитической турбулентности, которая будет только усиливаться в ближайшие годы!  Фаза такая мировой истории... Реально в эру "тихой гавани" Россия реально ничего не достигла, так по мелочам, вроде Крыма...Думаю, что котировки её усилятся в период всеобщего обострения в мире...Есть для этого все предпосылки, но нужно правильно расставит акценты, чем и должны заниматься Путин, Лавров, Шойгу идр.

19:25    
19:18 - ты с луны?.. в америке уже путинцы все места заняли... миллионы баксов нужны, чтобы туда попасть на пмж - спроси у навки, жены пескова - сколько она внесла "врагам", чтобы получить американский паспорт...

19:23    
путин 20 лет у власти, а ты все горбачева призываешь "изучать"... твой путин и помог развалить ссср вместе с собчаком - что было правильно... скулите здесь и слюни пускаете по ссср, а реальность такова - ссср и рф - "генномодифицированные продукты" не нужные цивилизации и миру... путинцы это поняли и рванули в америку, великобританию и францию... все путинцы-патриоты давно там... на "своих" придется бомбы сбрасывать?..

19:21    
19:03 ты бередишь!

19:18    
18:15
Единственная умная мысль у тебя - "посыл гудкова". действительно, давно пора послать. или выслать - в сша, в след за его подельником - ильюшей пономаревым.

19:14    
18:50 - "ДОСТОЙНЫЕ КОЗЫРИ"?! НАСМЕШИЛ. РОСКОСМОС ДОКАЗАЛ УЖЕ СВОИМИ ПАДАЮЩИМИ РАКЕТАМИ, ДЫРКАМИ И КОРРУПЦИЕЙ - КАКИЕ У РОССИИ "КОЗЫРИ" - ВЕРХНЯЯ ВОЛЬТА С РАКЕТАМИ... ДА И ГЕНЕРАЛЫ МОЖЕТ ИМЕЮТ АМЕРИКАНСКИЕ ПАСПОРТА - ЭТОГО НЕ УЧЕЛ?.. ЗАБУДЬ ПРО ГЕГЕМОНИЮ, МЕЧТЫ О МНОГОПОЛЯРНОМ МИРЕ И ПРОЧИЕ ФАНТАЗИИ ПУТИНА НА ЕГО ШОУ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ... НИКТО ВОЕВАТЬ И НЕ СОБИРАЕТСЯ - ПУТИНА ПРОСТО РАЗОРЯТ НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ И "ИСПУГОМ". НЕ УЧЕЛ ЕЩЕ И ТОТ ФАКТ ЧТО СТРАНУ УЖЕ ПО СУТИ ЗАХВАТИЛИ ГАНГСТЕРЫ, ТИПА АШАРУКОВЫХ, А ВОЕВАТЬ ЗА ПУТИНА ОНИ НЕ СОБИРАЮТСЯ, НО ТЫЛЫ РАЗВОРУЮТ, А "ДЕТАЛЬКИ" ОТ РАКЕТ ПРОДАДУТ ЯНКИ...

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