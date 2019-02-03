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15:15

Поменяв планы, Беглов проинспектировал уборку Фрунзенского района

Вняв многочисленным претензиям жителей южной части Петербурга, врио губернатора Александр Беглов совершил незапланированный выезд на территорию, передает пресс-служба Смольного. Поводом стало низкое качество зимней уборки города, о котором ему доложили.

Помимо осмотра дворов, главный чиновник мегаполиса посетил один из травмпунктов в Купчино, где граждане пожаловались ему на многочасовые очереди.

4 февраля правительство обещает комплексно обсудить проблему уборки города от снега и наледи.

Январь во всех петербургских районах проходит на фоне обильных снегопадов. Несмотря на усилия, которые обозначает городское правительство, на качество зимней уборки жалуются и граждане, и депутаты, и сами чиновники Смольного.

Всего за эту зиму утилизировали более двух миллионов кубометров снега.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:49    
16:40.Хватит стонать! Коллапса из-за снега в Питере совершенно нет! Транспорт ходит, продукты в магазины завозятся, в домах тепло и тд.!!!

16:40    
Пока что из всех «стараний» Беглова видно только приказ всем СМИ называть его «действующий глава города».
Он что-то расслабился раньше времени.

16:11    
Беглов старается, делает всё, чтобы не наступил коллапс из-за снега в Питере! Но такой снежной зимы в Питере не было лет 7-8, ему не повезло..А из-за сентябрьских выборов прозападная "пятая колонна" нагнетает ситуацию с уборкой снега, с целью дискредитации Беглова, выпячивая недостатки, которые совершенно неизбежны при таком количестве выпавшего снега!

16:08    
Видимо, решил под шумок слить макаровского ставленника главу района Сапожникова

15:32    
сам господь сливает ВРИО

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