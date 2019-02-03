Численность "мусорных" протестов в Архангельске выросла

В Архангельске прошла очередная акция "экологического" протеста против свозимого в город и область мусора. Как заметил участник акции, за последние полгода, в течение которых граждане публично выражают недовольство по данному поводу, 3 февраля состоялась самая шумная и многолюдная манифестация. По оценке корреспондента ЗАКС.Ру, выразить свой протест вышло не менее тысячи людей, за которыми наблюдали полицейские - тоже в большем количестве, чем обычно. Были представлены силы "Яблока", "Справедливой России" и сторонников Алексея Навального.

Известно о том, что параллельно, рядом и в тот же час, администрация города поспешила провести собственное, автономное мероприятие.

Жители Архангельской области протестуют против строительства мусорного полигона «Шиес» в Ленском районе. Кроме того, они возмущены тем, что для достижения своей цели власть вырубает деревья. 4-го декабря 2018-го года активисты попросили президента Владимира Путина обратить внимание на жизненно важную для них проблему. Отсутствие внятного ответа, как показал митинг 3 февраля, увеличило число протестующих.

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