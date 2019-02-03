Гудков жалуется на "пригожинских троллей"

Политик Дмитрий Гудков заметил нездоровый, по его мнению, интерес к себе со стороны интернет-аудитории, о чем написал в Facebook.

"Вчера заполонили интернет криками о том, что я собрал 80 тысяч на отъезд в США, сегодня меня уже нашли на Средиземном море в Израиле. На пляже. В феврале. Спасибо, что хоть в Териберку загорать не отправили", - саркастично заметил он, обращаясь к людям, по мнению политика, якобы подчиняющимся бизнесмену Евгению Пригожину и являющимися "троллями".

Опровергая эти данные, Гудков связывает информационные атаки на себя со своим протестом против мусорных полигонов в Подмосковье и контактов со Страсбургским судом (ЕСПЧ).