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18:03

Гудков жалуется на "пригожинских троллей"

Политик Дмитрий Гудков заметил нездоровый, по его мнению, интерес к себе со стороны интернет-аудитории, о чем написал в Facebook.

"Вчера заполонили интернет криками о том, что я собрал 80 тысяч на отъезд в США, сегодня меня уже нашли на Средиземном море в Израиле. На пляже. В феврале. Спасибо, что хоть в Териберку загорать не отправили", - саркастично заметил он, обращаясь к людям, по мнению политика, якобы подчиняющимся бизнесмену Евгению Пригожину и являющимися "троллями".

Опровергая эти данные, Гудков связывает информационные атаки на себя со своим протестом против мусорных полигонов в Подмосковье и контактов со Страсбургским судом (ЕСПЧ).

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20:37    
19:57 - а в россии есть "суд", в цивилизованном понимании?... особенно смешно говорить о "суде" - вспоминая путинские ужимки о "двушечке" для пусси-райт... и, ха-ха... - путинец-"американец" взывает к "конституциии"?!.. здесь же речь идет о лицемерии и двуличии путинской "аристократии" -  все они патриоты-проституки мечтающие об американском паспорте ... кедми так и назвал путинскую "элиту" - предателями... а, о "конституцию" в россии ноги власть вытирает.. сейчас "конституцию" вспомнят" на "суде еще и гангстеры арашуковы...  а по поводу навального - цивилизованный евросуд признал его правоту и сейчас россия выплачивает ему по всем "выигранным" путинским судом делам - компенсацию... путин выстроил систему - "неофеодализм"... какие могут быть "суды", если глава "конституционного суда", зорькин и сам феодал - считает "духовной скрепой" россии - "крепостной строй"!..

20:28   Бордунов  
19:57, 20:10 - п. 1 и 4 от 19:54 детектед.
"есть ещё имя Шурик. Можете меня так называть"
Даже не проси. Ты останешься Насральным, а "Саша" Сашей.

20:22    
Дмитрий, Вы плохой политик, если реагируете на вопли разных мерзавцев. Публичный человек всегда оскор[цензура]ется в России... Такова природа россиян: незащищенных поливать грязью, а властям лизать...

20:10    
А вот и пациент Скворцова-Степанова вылез, назвавшись Бордуновым. Вы всех называете "Саша", кто вам не нравится, или просто забыли по немощи другие имена ? А может вы не шизофреник, а ясновидящий ? Пока вопрос не решён, с вашего позволения буду называть вас "ясновидящий шизофреник". Лады ? Подскажу - есть ещё имя Шурик. Можете меня так называть ( ну, не лично меня, а того, кто вам не нравится и возбуждает ваше и так больное воображение). И соседи по палате будут принимать вас за старшого.

20:09   Бордунов  
19:57 Ты неправ в слове "СУД" и отсутствии логики.

20:05    
19:57 Привет, Насральный! Что-то тебя сегодня на менторство пробило. Новое лекарство так подействовало?

19:57    
18-54
   " ну, и как обычно- сам вор громче всех и кричит-"держи вора" ". Полностью с вами согласен. Но есть один исключительный вор, очень громко кричащий "держи вора". Этот вор, говоря современным языком, вор лицензированный. Лицензию ему выдал, как и положено в демократических странах, СУД. Понятно, о ком я говорю. Судя по комменту, вы являетесь его сторонником. На досуге почитайте Конституцию. Все кричащие, не имеющие приговора суда о ком-либо, элементарно нарушают Конституцию, т.е являются такими же преступниками, как и те, о которых они кричат. Не нарушая закон, кричать "держи вора" можно о господине насральном и других ворах, осуждённых СУДОМ. Ворующие (если признаны СУДОМ) нарушают уголовный кодекс. Вы, орущие без приговора СУДА, нарушаете ещё и Конституцию. Кто их вас хуже ? Для меня вы хуже. Тем, кто дрожащими руками схватился за клаву облить и обозвать меня, скажу -успокойтесь. Лучше подумайте (если есть чем), где я не прав.Написать, что я тролль, едрос, чиновник и прочее - много ума не надо да и всё будет невпопад.

19:54   Бордунов  
18:40 Ваши, Саша, основные права и обязанности:
1. нести глупость, ложь и раздор в массы;
2. блюсти начальственные зады, не щадя языка своего;
3. имтитировать всенародную любов и поддержку казнокрадам, убийцам, педофилам, русофобам.
4. плевать говном в тех, кто не согласен с п. 1, 2 и 3.
На этом ваше право - всё. И не надо спорить.

18:54    
путинские "патриоты" - лицемеры и двойные агенты - имеют гражданство сша, великобритании и прочих стран, как и их семьи. например, жена пескова, навка - американская гражданка, еще 2 бывших жены, пескова - имеют французкое подданство, все дети "патриота" пескова - иностранные подданные... так и в госдуме, совфеде - рыльце в пушку - завтра станут американцами... чиновники всех мастей - бывшие и нынешние - все стремятся приобрести пмж западной страны - для себя, семьи... все рады попасть в шьаьы... сынок жирика, игорь лебедев - визжал от счастья и восторга, загорая в майами и даже бросил свой округ, и заявил что он присоединил свой округ к майами... на самом деле путинский "патриот" - это американец, француз, англичанин - наяву и в душе... ну и как обычно - сам вор громче всех и кричит - "держи вора"... "патриоты" истерично обвиняют оппозицию - пятой колонной, агентами госдепа - отвлекая от самих себя...

18:40    
Тролли-патриоты России, борющиеся с её врагами, вроде Гудкова, имеют право на всё! Даже спорить не о чем!

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