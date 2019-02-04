Бондаренко об "антиснежных" работах: Привлекаются все силы, которые есть

Минувшим днем вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко провел выездной брифинг для журналистов, во время которого рассказал о новом регламенте по уборке города от снега, а также об "антиснежных" планах на грядущую неделю.

Бондаренко сообщил, что работы по борьбе с осадками идут "хорошим темпом", а площадь очищенных территорий достигла 80%. Предполагалось, что снежные залежи будут полностью ликвидированы к концу прошедшей недели, однако, посетовал вице-губернатор, вновь "вмешалась погода", поэтому экстренно "пришлось перестраиваться".

Фото: Telegram-канал "Протестный Петербург"

На прилегающих к домам территориях первым делом дворникам дано указание чистить подходы к парадным, мусорным площадкам, тротуары. Перед руководством районных администраций поставлена задача внимательно следить за "эффективностью проделанных работ", и, в сучае необходимости, увеличить трудовые часы для всех уборщиков снега.

"Также мы надеемся на помощь с уборкой тротуаров руководителей магазинов и бизнес-центров. Тот период, который запомнился как "снежные зимы" в 2010-2011 годах, мы уже опередили по количеству вывезенного снега. К работе привлекаются все силы, которые есть", - заключил Бондаренко.

Фото: Telegram-канал "Протестный Петербург"

Январь во всех петербургских районах проходит на фоне обильных снегопадов. Несмотря на усилия, которые обозначает городское правительство, на качество зимней уборки жалуются и граждане, и депутаты, и сами чиновники Смольного.

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