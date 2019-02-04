ГИБДД уменьшит размеры дорожных знаков

В Госавтоинспекции поддержали предложение, предполагающее замену дорожных знаков старого, крупного формата на новый - более компактный, передают "Известия". Отмечается, что эксперимент по внедрению в "автодорожный" обиход знаков уменьшенного размера, успешно зарекомендовавший себя на практике в Москве, Петербурге, Саратове, Владимире, Калининграде будет реализован по всей России.

Отныне минимально допустимый размер дорожных указателей понижен до 40х40 см, а в некоторых случаях - до 35х35 см, что почти вдвое меньше установленного на данный момент стандарта.

В ГИБДД пояснили, что новые типы знаков включены в проект редакции национальных и межгосударственных ГОСТов. Так, например, привычный квадратный указатель "Парковка" размером 60х60 см заменит аналогичный, но размером 35х35 см. Для круглый дорожных обозначений устанавливается стандарт с диаметром 50 см.

Добавим, знаки меньшего размера стандартизированы в странах Европы и США.

Напомним, последнее внесенное изменение в ПДД упразднило знак "Шипы".