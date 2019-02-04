Силовиков заинтересовала деятельность комитета по здравоохранению

Силовики нагрянули с обыском в петербургский комитет по здравоохранению, передает портал MR7. Следственные мероприятия, вероятно, связаны с оказанием услуг по предоставлению населению льготных лекарств и проходят по статье 293 УК РФ ("Халатность").

По предварительным данным, дело может быть связано с превышением объема поставок таких препаратов, как "Флударабин", "Иматиниб", "Тактролимус", "Интерферон бета 1-b". Как пояснил собеседник MR7, данные лекарства, приобретенные за счет бюджета города, могли быть распределены по аптекам без должного контроля и без учета остатков. Впрочем, на данный момент подтвердить либо опровергнуть данную информацию в комздраве не смогли.

"Фонтанка" пишет, что из офисов комитета силовики изымают рабочую документацию. Издание отмечает также, что следователей интересует деятельность "Петербургских аптек".