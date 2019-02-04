Шишкина поинтересовалась у Беглова ходом "мусорной реформы" в Петербурге

Руководитель петербургского отделения "Справедливой России" Марина Шишкина направила обращение врио градоначальника Александру Беглову с просьбой поделиться с ней тем, каким образом на просторах Северной столицы решаются вопросы, связанные с так называемой "мусорной реформой", на реализацию которой у Петербурга есть 3 года.

В частности, Шишкина вопрошает, когда из городского обихода исчезнет практика захоронения твердых бытовых отходов и полноценно будет внедрена система раздельного сбора мусора.

Большая часть вывозимых из Петербурга отходов следуют в Ленобласть, так как складирование ТБО в пределах населенных пунктов запрещено. Однако в 47 регионе ежегодно производится почти 700 тысяч тонн отходов: если прибавить сюда общегородские, то не исключено, отмечает справоросс, что в области может случиться мусорный коллапс. Тем более, что движение грузовиков, груженых отходами, отследить невозможно - они не подключены к системе ГЛОНАСС.

"Получается, что модернизированной системой утилизации мусора Ленобласти будет пользоваться город, который еще три года по закону имеет право вывозить отходы по старинке. Я вижу здесь большую опасность для обоих регионов: мусорные полигоны Ленобласти просто перестанут справляться, будут признаваться опасными и выводиться из Госреестра", - полагает Шишкина.

Напомним, с 1 января 2019 года на территории РФ вступил в силу новый закон об обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В подавляющем большинстве субъектов Федерации были выбраны операторы, которые будут осуществлять вывоз мусора, и подняты соответствующие тарифы. В 23 регионах намерены протестовать против нововведения - уличным способом.

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