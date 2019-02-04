18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:37

На проведение матчей Евро-2020 в Петербурге потребуется более 370 млн рублей

Работа оргкомитета во время матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года в Петербурге потребует выделения более 370 млн рублей из федерального бюджета, передает ТАСС со ссылкой на проект закона.

Из прогнозируемых 376,4 млн рублей 114,18 млн предлагается направить на оплату труда, 28,83 млн – на страховые взносы. Налоги на доходы физлиц потребуют 18,74 млн рублей, на аренду офисов – 15,7 млн. Больше всего денег – 134,73 млн рублей, по расчетам, потребуется на работу волонтеров чемпионата. Прочие организационные расходы оцениваются в 34,22 млн рублей.

Стадион на Крестовском острове, где будут проводиться матчи Евро-2020, планируется оснастить временной инфраструктурой. Она осталась после проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году и не потребует дополнительных расходов. Однако ее использование, укано в проекте, потребует дополнительных 12,36 млн рублей.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также игры пройдут в Баку, Бухаресте, Будапеште, Мюнхене, Амстердаме, Копенгагене, Риме, Бильбао, Дублине, Лондоне и Глазго.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

14:16 В Смольном обсудили меры по снижению смертности населения

13:57 Глава Кузбасса о жителях: Тело в трусах на диване с кружкой пива у телевизора   1

13:37 На проведение матчей Евро-2020 в Петербурге потребуется более 370 млн рублей

13:16 Ряд стран Европы признал Гуайдо новым правителем Венесуэлы   3

12:54 Кабмин поддержал закон об автономной работе рунета при условии доработки

12:41 Главой петербургского ЛДПР переизбран Олег Капитанов

12:20 Шишкина поинтересовалась у Беглова ходом "мусорной реформы" в Петербурге

11:48 Силовиков заинтересовала деятельность комитета по здравоохранению

11:46 КСП составила протоколы в отношении молодежного центра "Кировский"

11:27 Петербуржцы жалуются на завышение квартплаты

11:25 Генпрокурор Чайка награждал грамотой проходящего по делу родственника сенатора Арашукова

10:46 По случаю Китайского Нового года Дворцовый мост иллюминируют красной подсветкой

10:26 "Левада-центр": Молодые россияне не желают оставаться в стране   2

10:01 ГИБДД уменьшит размеры дорожных знаков

9:31 Бондаренко об "антиснежных" работах: Привлекаются все силы, которые есть   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.